Presentan ley para pedir réplica en menos de 3 días

La dirigencia nacional y legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) anunciaron un paquete de reformas con el fin de detener el acoso a los medios de comunicación y periodistas y frenar la censura, así como modificaciones en materia de derecho de réplica que incluya a las conferencias de prensa mañaneras.

En rueda de prensa, el dirigente nacional panista, Jorge Romero Herrera, explicó que los lineamientos de los derechos de las audiencias de la Cuarta Transformación (4T) “es un intento de censura” a los medios de comunicación electrónicos.

Esta reforma plantea modificar el artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con la finalidad de establecer sanciones contra funcionarios que empleen recursos públicos para amedrentar, acosar, denostar o intentar silenciar a ciudadanos, asociaciones civiles y reporteros.

Además, reformar la Ley de Derecho de Réplica para establecer plazo de un máximo de tres días con la intención de responder a una solicitud de réplica.

Se establece que, tratándose de información difundida por entes públicos a través de conferencias de prensa, transmisiones oficiales, comunicados, plataformas digitales o cualquier otro espacio institucional de comunicación social, el derecho de réplica comprenderá exclusivamente los hechos falsos, inexactos o que carezcan de verificabilidad objetiva.