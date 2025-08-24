Presentan libro sobre víctimas de feminicidio

A diez años de la sentencia emitida por el feminicidio de Mariana Lima Buendía, la ministra Ana Margarita Ríos Farjat, en coordinación con la revista Abogacía y la editorial Ubijus, presentó en el área murales de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN) el libro “Floreciendo a pesar del dolor: un homenaje a las víctimas de feminicidio”.

La ministra explicó que la obra busca mostrar la evolución de la justicia en casos de feminicidio en México, conectando la sentencia de Mariana Lima Buendía con la del Campo Algodonero, resuelta por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2009 y el Protocolo para juzgar con perspectiva de género, emitido por la SCJN en 2013.

“Esta sentencia ha sido un pilar que ha permitido la creación de criterios trascendentales muy recientes, algunos que a su vez se van a convertir en pilares de otro tipo de cosas, en la larga escalera que nos falta todavía construir de justicia”, afirmó Ríos Farjat.

Indicó que, en un devenir tan doloroso como el contexto feminicida en México, el libro busca reflexionar sobre cómo el caso de Mariana Lima se ha constituido en un eslabón de una cadena que ha permitido avanzar en el reconocimiento de los derechos de las mujeres víctimas de feminicidio.