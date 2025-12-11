Presentan los avances del Plan Michoacán

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó los avances del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia y destacó que a un mes de su presentación e implementación ya se desarrollan distintas acciones en materia de bienestar, educación, salud, infraestructura, atención a mujeres, jóvenes y productores del estado que son evaluadas por la población a través de indicadores y encuestas.

“Hay indicadores del Plan, le damos seguimiento a los compromisos que hicimos con la población y además hacemos encuestas que nos dicen el sentimiento de la gente”, explicó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

La jefa del Ejecutivo Federal detalló que se trabaja en coordinación con el gobierno de Michoacán y con sus instituciones de seguridad: la Guardia Civil, policías municipales y comunitarias.

El secretario técnico del Gabinete de la Presidencia y coordinador general de Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas, detalló que a través de todas las dependencias del Gobierno de México se tienen calendarizadas las acciones y actividades del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, que se han realizado desde el 17 de noviembre y que continuarán durante todo diciembre.

Ferias del Bienestar

La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, informó que, durante diciembre se realizarán 13 Ferias del Bienestar, una en cada región de la entidad, de las que, del 9 de noviembre al 9 de diciembre, se han llevado a cabo siete otorgando un total de 74 mil 236 atenciones. Además, se implementarán cuatro jornadas de Sí al Desarme, Sí a la Paz, así como un Tianguis del Bienestar en las que participarán 53 dependencias del Gobierno de México, del gobierno del estado y autoridades municipales.

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, puntualizó que, al 9 de diciembre, 3 mil 519 servidores públicos han realizado 405 mil 375 visitas casa por casa en 102 municipios de Michoacán, donde se otorga información sobre el Plan y los Programas para el Bienestar universales.

10 nuevos bachilleratos

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que, en materia educativa, se construirán 10 nuevos bachilleratos tecnológicos en Aquila, Ario de Rosales, La Huacana, La Piedad, Los Reyes, Morelia, Puruándiro, Tangamandapio, Uruapan y Zitácuaro. Y se realizarán 20 ampliaciones, 35 ciberbachilleratos en zonas rurales y 25 en zonas urbanas, generando nuevos lugares para Educación Media Superior. Mientras que en Educación Superior serán 50 mil nuevos espacios, además de que, a través de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones se abrieron certificaciones para 10 mil estudiantes: 5 mil de Media Superior y 5 mil de Superior, para los que ya hay 12 mil 717 personas registradas. Además, del 15 al 21 de diciembre, se abre la plataforma de registro para la Beca de Apoyo para Transporte Público “Gertrudis Bocanegra”, cuya entrega de tarjetas comienza en enero y que tendrá una inversión social de 768 millones de pesos (mdp).

Claudia descarta renegociar Tratado de Aguas de 1944

En otro tema, y pese a la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer un arancel del 5 % si México no entrega el volumen de agua establecido en el Tratado de Aguas de 1944, la presidenta Claudia Sheinbaum dejó claro que no está sobre la mesa una renegociación del acuerdo bilateral.

La mandataria aseguró que su gobierno mantiene pláticas permanentes con autoridades estadounidenses para encontrar una salida que permita cumplir con los compromisos internacionales, pero sin poner en riesgo el consumo humano de agua ni los derechos de los agricultores nacionales.

“Estamos buscando cumplir con el tratado sin afectar el consumo humano de agua, principalmente, y también con todos los gobernadores para tener un acuerdo y evitar un conflicto entre nosotros frente a lo que pueda plantear Estados Unidos”, señaló Sheinbaum.

La presidenta dijo confiar en que se alcanzará un acuerdo y confirmó que este mismo miércoles se celebra una nueva reunión técnica sobre el tema.

Sheinbaum subrayó que México actuará “cumpliendo con el tratado, pero defendiendo los intereses del pueblo y de la nación”, por lo que cualquier decisión deberá garantizar agua para la población y un reparto justo para los productores agrícolas.

Ante el planteamiento de expertos que consideran que el tratado podría quedar rebasado por el crecimiento poblacional y la sequía —que ha sido catalogada como “excepcional” en tres ciclos recientes— Sheinbaum reconoció que el tema requiere ajustes, pero no una renegociación integral del documento de 1944.