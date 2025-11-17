Presentan nueva generación de cadetes

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) incorporó a sus filas a 98 cadetes que concluyeron su formación inicial como parte de la sexta generación 2025 del Servicio de Protección Federal (SPF).

Durante la ceremonia, en la que se graduaron 48 mujeres y 50 hombres, el comisionado del SPF, Francisco Moreno Montaño, calificó como importante la capacitación y afirmó que bajo el liderazgo del secretario de la SSPC, Omar García Harfuch, la profesionalización policial es el eje que fortalece a la institución.

Destacó que el Servicio de Protección Federal participa como policía complementaria en operaciones especiales dentro del marco de la Estrategia Nacional, con tareas de prevención, inspección y vigilancia que robustecen el orden y la tranquilidad de la Nación.

Moreno Montaño indicó que la corporación se distingue por un modelo de actuación basado en la proximidad que construye paz desde la confianza y que los resultados obtenidos en el país son producto de la coordinación permanente con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar).