Presentan plan para modernizar los gasoductos

Luz Elena González, titular de la Secretaría de Energía (Sener), presentó un plan integral para la modernización de la infraestructura en gasoductos, que contempla una inversión de más de 140 mil millones de pesos: 53 mil 812 mdp para proyectos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y 87 mil 93 mdp para el Centro Nacional de Control de Gas Natural (Cenagas).

La funcionaria indicó que bajo la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, las acciones para este sexenio son ampliar, modernizar y dar mantenimiento a toda la infraestructura de gasoductos, lo que buscará garantizar el abasto seguro, eficiente y oportuno para todo el gas del país.

Informó que este año entrarán en operación siete nueve plantas que ya están en construcción, mientras que tres están por inaugurarse.

Licitación

En los próximos meses, se licitarán dos plantas más para sumar 13 plantas que requieren nueva infraestructura para abastecerse.

“Es necesaria esta infraestructura porque es fundamental el gas natural para proveer de este insumo a los Polos del Bienestar, para el Plan México y también para garantizar el gas que requieren otras industrias y otras actividades económicas del país”, subrayó al destacar la inversión para la operación de centrales de gas.

La secretaria de Energía señaló que México cuenta con una red de 21 mil 149 kilómetros de gasoductos para el transporte de gas natural: 48 % es administrado por el Cenagas, mientras que 36 % corresponde a la CFE. Los ductos alcanzan una longitud 7 mil 666 km y abastecen la central eléctrica de la CFE y se comercializan.

El 16 % restante son administrados por Petróleos Mexicanos (Pemex) y empresas privadas. Explicó que la infraestructura está conectada con 24 puntos de internación de gas natural a lo largo de la frontera norte. Especialmente seis puntos de internación que concentran el 69 %, en Baja California, Tamaulipas y Chihuahua.

“Ese gas proviene fundamentalmente de Texas y de California, como también hemos señalado en otras ocasiones. La infraestructura que se encuentra en nuestro país no es una infraestructura nueva, viene también de gasoductos que fueron pasados de Pemex al Cenagas y lo cual supone un reto importante que la presidenta nos ha instruido atender, y por eso estamos realizando importantes esfuerzos en inversión en mantenimiento”, dijo.