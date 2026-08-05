Presentan primeros amparos aspirantes aprobados en UNAM

Aspirantes admitidos en el concurso de selección de licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) presentaron los primeros amparos contra la cancelación del examen 2026 y de los trámites de inscripción ordenada por el rector Leonardo Lomelí Venegas.

Desde fines de julio, un grupo de jóvenes solicitaron a jueces federales echar abajo las medidas tomadas por el rector Lomelí Venegas, derivado de las fallas y presunta trampa de los estudiantes durante la aplicación de la prueba en línea para licenciatura.

Uno de ellos es Yamile Flor, quien inició un juicio de amparo ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en el que reclamó la cancelación del examen y la negativa de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para inscribirla en la carrera de Derecho, tras haber obtenido el puntaje requerido.

Sin embargo, Verónica Yessel Beltrán Murguía, titular del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la CDMX, no se ha pronunciado al momento sobre la suspensión provisional, porque dio a la joven un plazo de cinco días para que aclare diversas manifestaciones que se le formularon en su demanda de amparo.

Luego del bloqueo de vialidades, los inconformes entregaron un pliego petitorio a autoridades universitarias en la Torre de Rectoría. Asimismo, denuncian que la nueva evaluación ha generado afectaciones en el ámbito personal, académico, familiar y económico, “porque los aspirantes destinamos tiempo, esfuerzo y recursos económicos para prepararnos con el objetivo de obtener un lugar”.