Presentan propuestas para fortalecer lazos en Mikta

Juan Ramón de la Fuente, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), participó el miércoles en la 29 Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de Mikta (México, Indonesia, República de Corea, Turquía y Australia), en la que presentó diversas propuestas para fortalecer los lazos entre países.

En el encuentro virtual, el canciller De la Fuente destacó el impulso a la cooperación económica, la promoción de inversiones, el intercambio tecnológico, cultural y académico, así como la ampliación de la cooperación internacional para el desarrollo.

También señaló que la diversidad de los entornos políticos, económicos y sociales de los países miembros brinda una perspectiva amplia frente a los desafíos globales.

En la reunión se abordó además la revitalización de Mikta “como una plataforma orientada a una cooperación más pragmática, capaz de generar resultados concretos y consolidar su papel como un puente entre países desarrollados y en desarrollo”.