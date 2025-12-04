Presentan proyecto para reducción de horario de trabajo

Marath Bolaños, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), presentó el proyecto de reforma para la implementación de la semana laboral de las 40 horas.

Bolaños reconoció a las personas trabajadoras que lucharon para esta propuesta y los diálogos con distintos sectores, pero aclaró que “no puede ser de un momento a otro”.

“Para garantizar los derechos de las y los trabajadores, se establecerá a nivel constitucional, así como también en la Ley Federal de Trabajo, una jornada laboral de 40 horas semanales. Esta reducción de 48 a 40 horas no podrá implicar reducción de sueldos ni de salarios ni de prestaciones.

Implementación gradual

“Asimismo, por primera vez establece la prohibición de que los menores de edad trabajen horas extras, así como una implementación gradual y paulatina. Hacer una reforma legal y sobre todo constitucional desde su presentación y durante el transcurso del año 2026, esta propuesta de cambio tendrá que ser analizada y aprobada en primera instancia por el Congreso de la Unión, y en el caso de las modificaciones constitucionales por los congresos de las entidades federativas”, explicó Bolaños.

“Esta reducción no puede ser de un momento a otro, además atendiendo con ello las recomendaciones del convenio 116 de la OIT, en donde se puedan hacer de manera paulatina estos cambios, integrándolos de manera también progresiva. Esto nos da oportunidad de que avancemos, año con año, en una reducción de dos horas a partir del año 2027, para alcanzar las 40 horas en enero del año 2030”, agregó.

Dijo que 2026 y los meses posteriores a la aprobación legislativa, influirán como un periodo de adecuación para que las y los empleadores, y las personas trabajadoras, organicen, planeen, adapten, y de manera conjunta, puedan consolidar procesos productivos en la nueva disponibilidad de tiempo.