Presentan queja contra Sheinbaum ante el INE

El partido político Somos presentó una queja en contra de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ante el Instituto Nacional Electoral (INE), por haberlos atacado, al menos tres veces, en su conferencia de prensa mañanera.

Emilio Álvarez Icaza recordó que la Constitución prohíbe a los funcionarios públicos pronunciarse en favor o en contra de cualquier partido político, por lo que la presidenta incumplió al ordenamiento legal.

Además, rechazó que Somos vaya a deslindarse “de su origen y de sus ideales”, pues los critican por tener a exfuncionarios del INE entre sus filas y por haber nacido del movimiento de “la Marea Rosa”.

En su oportunidad, Edmundo Jacobo, exsecretario Ejecutivo del INE y miembro de esa agrupación, aseguró que él no tiene una estrategia para defenderse de las acusaciones que desde el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) le hacen por supuestamente haber dejado crecer “la mafia electoral”.

La queja presentada ante el organismo electoral incluye a 12 gobernadores y a la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, por presunta intervención en el proceso electoral de 2027, por lo que el partido Somos solicitó medidas cautelares para impedir que utilicen sus cargos públicos para pronunciarse a favor o en contra de partidos políticos.