Presentan ruta para aprobación del PEF 2026

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, presentó lo que será la ruta para la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el año 2026.

En conferencia de prensa, explicó que el calendario incluye reuniones con autoridades del Centro de Finanzas Públicas del Congreso, así como parlamentos abiertos que convocarán a funcionarios federales, academia y especialistas.

De acuerdo con las fechas establecidas, el 18 de septiembre se realizará la décima primera Reunión Ordinaria de la Comisión de Presupuesto para iniciar con el análisis del proyecto de presupuesto, y se prevé la comparecencia de autoridades integrantes de la Subsecretaría de Egresos.

Del 22 de septiembre al 1 de octubre se procederá a la instalación de los seis grupos de trabajo; en tanto que los días 23, 24 y 25 de septiembre se realizarán mesas de análisis con la Subcomisión de Presupuesto con Perspectiva de Género.

- El 1 de octubre se prevé una reunión de trabajo con autoridades del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, para revisar la viabilidad del PPEF; mientras que del 6 al 10 del mismo se llevarán a cabo parlamentos abiertos en materia de desarrollo económico, perspectiva de género, desarrollo sustentable, desarrollo social y gasto federalizado.

- El 16 de octubre se volverá a reunir la Comisión de Presupuesto para dictaminar la cuenta pública 2023; el 4 de noviembre se declararán en sesión permanente y se prevé que la Comisión apruebe el dictamen del PEF 2026.

- El 15 de noviembre es la fecha límite para que el Presupuesto quede aprobado por el pleno.

En lo que respecta a la ruta de la iniciativa presidencial para reformar la Ley Aduanera, detalló que tras la recepción del proyecto, se prevé que el próximo 22 de septiembre se reúna la Comisión de Hacienda para dictaminar.

El 23 del mismo se estaría votando en el pleno, y de ser aprobada, se prevé que las comisiones de la colegisladora en el Senado sesionen el día 29; en tanto que el pleno de la Cámara alta estaría votando el dictamen el próximo 30 de septiembre.