Presentan solicitud de juicio político contra Adán

La diputada federal suplente por el PAN, María Elena Pérez Jaén, presentó una solicitud de juicio político contra el senador Adán Augusto López Hernández, con el objetivo de que el funcionario pueda ser investigado por su posible participación con el grupo criminal La Barredora durante su administración como gobernador de Tabasco.

La legisladora, quien presentó la petición en su calidad de ciudadana, llegó a la Secretaría General en punto de las 10:15 horas y fue recibida por las autoridades jurídicas del Congreso.

Adán y otros casos

Esta se suma a la lista de solicitudes de juicio político o desafuero que han sido presentadas a la Sección Instructora, y que no han tenido avance, ya sea porque están “congeladas”, fueron desechadas y presentadas nuevamente para presentar más pruebas, o porque prescribieron.

Iniciando la actual Legislatura, el 22 de octubre de 2024, la bancada del PT presentó una solicitud de juicio político en contra de los anteriores ministros de la SCJN, presuntamente por estar en contra de la reforma judicial, excepto para las ministras afines a la 4T: Yasmín Esquivel Mossa, Lenia Batres y Loretta Ortiz.

En otro caso, el 6 de febrero de 2025, la Fiscalía de Morelos en ese entonces dirigido por Uriel Carmona, solicitó el desafuero del diputado Cuauhtémoc Blanco (Morena) por presunto abuso sexual en contra de su media hermana.

El pasado 1º de agosto, la Sección Instructora desechó la solicitud de desafuero contra Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, solicitado en 2022 por la Fiscalía de Campeche, por presunto enriquecimiento ilícito.

Finalmente, el viernes pasado 19 de septiembre, el diputado Juan Zavala (MC) presentó una solicitud de juicio político en contra de la diputada Hilda Araceli Brown Figueredo (Morena), acusada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, de participar en una red de “lavado” de dinero del Cártel de Sinaloa (CS).

Dicha solicitud aún debe ser ratificada ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados, para que pueda enviarse a la Sección Instructora, e inicie el proceso de investigación en contra de la diputada morenista.