Presentan solicitud para ser partidos solo cinco ONGs

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) informó que cinco organizaciones de la sociedad civil presentaron solicitud de registro para construirse como partidos políticos nacionales en el periodo 2025-2026.

De acuerdo con un boletín publicado por el órgano electoral, las organizaciones que presentaron solicitud son:

Interacción y Empatía para Todos, A.C. (Partido Interacción Empática), Construyendo Sociedades de Paz, A.C. (Partido PAZ), México Tiene Vida, A.C. (México Tiene Vida), Personas Sumando en 2025, A.C. (Somos México) y Agrupación Política Nacional Que Siga la Democracia (Que Siga la Democracia).

El INE detalló que durante este proceso se presentaron 91 notificaciones de intención, de las cuales dos fueron extemporáneas.

Sobre las 89 recibidas en tiempo y forma, 82 resultaron procedentes y siete no procedentes. Después, se registraron 31 desistimientos, por lo que finalmente sólo cinco organizaciones de la ciudadanía presentaron su solicitud formal de registro durante febrero de 2026.

Tras este procedimiento, garantizó que en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales será responsable de verificar el cumplimiento de los requisitos y del procedimiento de constitución establecidos en la legislación electoral.

Sobre este punto, destacó que los requisitos que deben acreditar las organizaciones solicitantes son: contar con documentos básicos; acreditar un número mínimo de personas afiliadas equivalente al 0.26 % del Padrón Electoral federal y demostrar la celebración de asambleas en al menos 20 entidades federativas o 200 distritos electorales, entre otros.

Después de la sesión del Consejo General, celebrada este martes 31 de marzo, inicia el cómputo del plazo de 60 días hábiles para resolver sobre las solicitudes de registro, el cual transcurrirá hasta el 25 de junio de 2026.

En caso de resultar procedente el registro, este surtirá efectos a partir del 1 de julio de 2026, según lo anunciado por el INE.