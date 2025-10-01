Presentarán nuevos reglas de transporte de gas LP en el país

Luego de la explosión de una pipa de gas LP en el Puente de la Concordia, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que el siguiente jueves se presentarán nuevos lineamientos para este transporte para que generen seguridad.

Durante la conferencia matutina de este martes, la mandataria federal dijo que, los nuevos lineamientos para transportar este producto serán presentados por la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, y el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicación y Transportes, Jesús Esteva Medina.

“Vamos a emitir una nueva normatividad para el transporte de gas LP, que genere mayor seguridad. Entonces, el jueves la presentamos”, adelantó.

A pregunta expresa sobre si habrá sanciones a quienes no respeten los lineamientos, Sheinbaum Pardo detalló que antes debe haber investigaciones, “y de acuerdo con lo que informaron públicamente, pues en este caso en particular, tiene que ver con que la pipa iba a alta velocidad. Si hay sanciones a la empresa, pues ya es a partir de investigaciones que haya en particular”.

Agregó: “Estamos apoyando al gobierno capitalino y están por llegar a un acuerdo. Nuestro sistema penal tiene un esquema en donde puede haber un acuerdo reparatorio, si así lo decide la víctima”.