Preside Trevilla ceremonia de restauración

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), general Ricardo Trevilla Trejo, presidió la ceremonia de restauración de monumentos históricos alusivos a los Niños Héroes de Chapultepec.

La Asociación Nacional del Heroico Colegio Militar, en colaboración con el Gobierno de la Ciudad de México y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, construyeron seis basamentos a los Niños Héroes de Chapultepec en la primera sección del bosque de Chapultepec.

Fortalecer la imagen

También se rehabilitó el obelisco y el área del árbol ahuehuete “El Sargento”, como una acción para mantener los valores y fortalecer la imagen de los héroes de la patria.

En su intervención, el general José Ángel García Elizalde, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional del Heroico Colegio Militar, dijo que se realizaron trabajos de remozamiento y restauración del obelisco a los Niños Héroes y al ahuehuete, así como la rotonda en memoria de los Niños Héroes.

“Gracias a esos trabajos, ahora los niños, los jóvenes y toda persona que transite la ruta podrán contemplar frente al renovado obelisco, los retratos de los seis heroicos cadetes que entregaron su vida defendiendo el honor de México”, manifestó el general.

Enfatizó que el Consejo Directivo de la Asociación seguirá promoviendo proyectos como este, que además de preservar el legado histórico es un incentivo a las nuevas generaciones a honrar la grandeza del país, mantener la fortaleza de las instituciones y a enaltecer a un pueblo que no olvida a quienes entregaron su vida por la patria.

“Este cerro de Chapultepec, hace más de 180 años, anidaron los aguiluchos del Colegio Militar, que cuando aprendían a volar, escribieron con sangre una página de la historia que quedó grabada en la conciencia nacional.

“Esta metáfora alude a los Niños Héroes de Chapultepec que, en 1847, en plena juventud dieron el último aliento luchando contra las fuerzas invasoras por defender este castillo y el honor de nuestra patria”, externó ante decenas de elementos.