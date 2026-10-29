Presidencia de INE, por consenso de fuerzas políticas

Senadores del Partido Verde (PVEM), Morena y Partido del Trabajo (PT) coincidieron en que la nueva presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) debe surgir de un amplio consenso entre todas las fuerzas políticas representadas en la Cámara de Diputados, a fin de garantizar legitimidad, imparcialidad y confianza en la conducción de las elecciones de 2027.

Tras la renuncia de Guadalupe Taddei y los señalamientos de presuntas irregularidades, legisladores de distintos partidos consideraron que hoy se tiene la oportunidad de construir un acuerdo político que vaya más allá de la mayoría legislativa.

El coordinador del PVEM en la Cámara Alta, Manuel Velasco Coello, advirtió que debe haber una “limpia” en el INE, incluidos algunos consejeros electorales, si así lo determina la Cámara de Diputados, y sostuvo que la prioridad debe ser elegir a una persona respaldada por todas las bancadas y evitar que el relevo del árbitro electoral se convierta en una disputa partidista.

El senador de Morena Saúl Monreal respaldó que la designación sea producto de un acuerdo entre las bancadas y reconoció que el relevo también abre la posibilidad de revisar las facultades otorgadas a la presidencia del INE.

Mensaje positivo

Por su parte el también morenista Gerardo Fernández Noroña consideró que una elección por unanimidad enviaría un mensaje positivo sobre la capacidad de los partidos para encontrar un perfil que garantice imparcialidad.

La vicecoordinadora del PT, Geovanna Bañuelos, también llamó a construir consensos e involucrar a instituciones académicas en la propuesta de perfiles con experiencia, trayectoria y conocimientos electorales.

En tanto, el coordinador del PRI, Manuel Añorve, exigió que la persona elegida sea independiente del gobierno y no reciba instrucciones de ninguna fuerza política.

Piden Comisión para remover a representante de Morena

Así también, el Grupo parlamentario del PRI anunció la solicitud para crear una Comisión Especial de investigación, que analice destituir al diputado federal Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, como representante de Morena ante el INE.

El diputado Carlos Gutiérrez, representante del PRI ante el INE, denunció que Santiago Rodríguez “operan las ventas de las candidaturas en Morena”.

“Este personaje ha tenido vínculos con los temas de corrupción en el INE, este sujeto es un defraudador de la ley electoral, está profundamente ligado con Citlalli Hernández”.