PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM DESTACA DISMINUCIÓN DE 50% EN LOS HOMICIDIOS DOLOSOS DE SEPTIEMBRE DE 2024 A OCTUBRE DE 2026; 43 HOMICIDIOS DOLOSOS MENOS DIARIOS

* Los homicidios diarios pasaron de un promedio de 86.9 en septiembre de 2024 a 43.4 en octubre de 2026

* Con 43 homicidios menos diarios, octubre de 2026 es el más bajo desde 2015

* La percepción de inseguridad se encuentra en 58.1 por ciento en el tercer trimestre de 2026, el mínimo histórico desde el 2013, de acuerdo con la ENSU

* Del 1 de octubre de 2024 al 30 de octubre de 2026 se detuvo a 74 mil 033 personas por delitos de alto impacto; se han asegurado 37 mil 625 armas de fuego; 588.6 toneladas de droga asegurada y se han desarticulado y desmantelado 2 mil 841 laboratorios y áreas de concentración

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, resaltó la disminución del 50 por ciento en los homicidios dolosos, al pasar de un promedio diario de 86.9 en septiembre de 2024 a 43.4 en octubre de 2026, lo que representa 43 homicidios dolosos menos diarios, siendo el octubre más bajo desde 2015.