Presidenta de Morena responde a gobernadora

La presidenta de Morena, Ariadna Montiel, publicó una respuesta al video de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, quien pidió entregar a Rubén Rocha Moya y no proteger a funcionarios y gobernantes que son señalados por Estados Unidos.

En su mensaje publicado en X, la dirigente cuestionó la petición de Campos luego de que ella fuera señalada por intervención extranjera en el caso de los dos agentes de la CIA que murieron durante el hallazgo de un narcolaboratorio en el estado.

“¿Cómo te atreves a querer dar lecciones de ‘seguridad y soberanía’ después de que promueves la intervención extranjera, tienes a Chihuahua dentro de los estados con mayor violencia y abandonas el gobierno por dos semanas, como ha ocurrido en reiteradas ocasiones durante todo tu gobierno?”.

La representante de Morena recriminó los diversos viajes que la gobernadora ha realizado, asegurando que se contabilizan más que sus “visitas a los municipios más pobres del estado”.

Asimismo, la tachó de querer entregar la patria y someterla a un país extranjero, recordando el caso de Felipe Calderón, que durante su sexenio, García Luna fue “quien durante los gobiernos panistas pactó con el crimen organizado, con una estrategia que, a todas luces, solo nos trajo más violencia”.

La presidenta guinda finalizó su mensaje calificando a Campos como una traidora a la patria por violar la soberanía, además de asegurar que “vamos a defender la soberanía de nuestra patria frente a lo más rancio del conservadurismo hipócrita que representas”.