Presidente de Perú, abierto a ingresar a embajada mexicana

El presidente peruano, José Jerí, afirmó que está abierto a ingresar a la embajada mexicana para detener a la exprimera ministra Betssy Chávez, procesada por intento de golpe de Estado, en una entrevista publicada este domingo en el diario El Comercio.

El Poder Judicial peruano emitió el viernes una orden de captura internacional y dictó cinco meses de prisión preventiva en contra de Chávez, que se encuentra refugiada en la embajada de México en Lima.

Jerí aseguró que él y su gabinete no han definido una decisión concreta, pero abrió la posibilidad de ingresar a la embajada mexicana.

“Hay un mandato judicial hoy día y yo soy una persona abierta a todo tipo de posibilidades y decisiones. No me limito y, si tiene que ingresarse a la embajada mexicana, se hará”, aseguró Jerí en la entrevista.

La declaración del mandatario peruano, realizada el viernes, contrasta con la emitida por su primer ministro Ernesto Álvarez ese mismo día.