Presidente de San Lázaro asiste a desfile

El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños-Cacho Cué, asistió al Desfile Cívico Militar por el 216 Aniversario del Grito de Independencia, encabezado por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, realizado en la Plaza de la Constitución del Zócalo de la Ciudad de México.

Se trató del tercer acto oficial que el congresista encabeza junto a la titular del Ejecutivo.

A través de un comunicado de prensa, la Cámara Baja informó que junto a Bolaños-Cacho Cué estuvieron el presidente de la Cámara de Senadores, Higinio Martínez Miranda; el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo; el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles; el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz; la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez; demás integrantes del Gabinete Legal y Ampliado, así como la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina.