Presidente español critica participación de Ayuso

El presidente de España, Pedro Sánchez, criticó a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por su participación en México durante el mitin político del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

Durante el evento, el mandatario criticó al partido contrario exponiendo a la presidenta por lo que mencionó: “Habéis visto el espectáculo de Ayuso en México; va la señora Ayuso a México a dar lecciones de historia y acaba dando vergüenza ajena, menuda paciencia que hay que tener con la paciencia española incluso fuera de nuestras fronteras”.

El viaje de Isabel Díaz Ayuso a México fue marcado por una serie de declaraciones que han generado polémica política y diplomática, donde lanzó críticas a algunos modelos económicos, advirtiendo sobre los riesgos de frenar la iniciativa individual y defendiendo que la generación de riqueza debe prevalecer frente a políticas que, en su opinión, buscan una “igualdad mal entendida”.

A su vez, también cuestionó narrativas que, según ella, fomentan el “odio”. Estas posturas incluyeron la reivindicación de figuras como Hernán Cortés, lo que provocó críticas y protestas de colectivos sociales en México.

Las declaraciones también generaron una respuesta directa del gobierno mexicano. La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó de forma contundente sus dichos y defendió el carácter democrático y autónomo del proyecto político mexicano, subrayando que el país “ha decidido su propio destino” sin copiar modelos extranjeros.

La presidenta madrileña ha protagonizado numerosas polémicas por encabezar un homenaje a Hernán Cortés, defender la pureza del mestizaje y lanzar críticas contra el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Díaz Ayuso dijo que no entiende por qué a Sheinbaum y su partido “les duele profundamente” la “excepcional” relación entre España y México y que “les entra urticaria” cuando ella “apela al mestizaje” entre dos países “que se han querido siempre”.

Asimismo, les acusó de “reinventar la historia” e instalar el “nacionalismo” y el “odio” entre la población mexicana, todo ello para tenerla “tensa” y evitar afrontar sus problemas.