Presidente municipal de Alfajayucan clausura túnel

El presidente municipal de Alfajayucan, Hidalgo, Julio Agustín Cruz Tovar, hizo público el cierre de una salida alterna del despacho de la alcaldía que, según aseguró, los anteriores titulares utilizaban para escapar de sus responsabilidades. El edil calificó ese acceso como un “túnel”.

De acuerdo con el edil, esta situación fue denunciado durante su campaña al gobierno municipal y, dos años después, cumplió el compromiso de cerrar el acceso. Aseguró que durante ese tiempo nunca lo utilizó.

Explicó que el lugar tenía una escalera en espiral que conectaba con una salida distinta de la entrada principal, por la cual, según afirmó, los presidentes municipales evadían a los ciudadanos para evitar dar la cara ante sus representados.

Detalló que la estructura se retiró por partes y que la abertura será cerrada mediante el colado de una losa. En tanto que la escalera será entregada a pobladores de la comunidad de La Nopalera.