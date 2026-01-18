Presión migratoria en aumento en EE. UU.

En medio de una política de endurecimiento migratorio, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha acelerado contrataciones y despliegues para aumentar las detenciones y expulsiones de personas indocumentadas dentro de Estados Unidos.

La división Enforcement and Removal Operations (ERO) es la responsable directa de identificar, arrestar y procesar a migrantes en el interior y constituye el núcleo operativo que “anda en la calle”. La agencia creció en enero de 10 mil a 22 mil agentes y oficiales en su plantilla de campo.

Las autoridades migratorias de Estados Unidos mantienen detenidas a unas 73 mil personas, la cifra más alta en la historia, según datos filtrados este viernes a la cadena CBS News. Las cifras revelan un aumento de 84 % en la cantidad de detenciones en comparación con el mismo periodo el año pasado, antes de que el presidente Trump asumiera el poder. Según los datos filtrados al portal, menos de la mitad (47 %) de los detenidos tienen antecedentes criminales en EU.