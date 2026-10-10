Presionan a México para que cierre acuerdos

El presidente de Estados Unidos (EE. UU.), Donald Trump, ha presionado a México para que firme acuerdos energéticos con empresas estadounidenses, mientras las negociaciones comerciales continúan entre ambos países, reporta el medio Financial Times.

Según tres personas familiarizadas con una conversación, el mandatario estadounidense insistió el mes pasado, durante una llamada con su homóloga Claudia Sheinbaum, en que debería haber más acuerdos y colaboraciones entre empresas energéticas binacionales.

Una fuente afirmó que Trump preguntó inicialmente sobre un acuerdo para vender activos mexicanos a su país. Según dos de las fuentes, los líderes también discutieron un acuerdo similar al firmado el año pasado con Corea del Sur, en el que Seúl acordó comprar 100 mil millones de dólares en productos energéticos estadounidenses e invertir miles de millones más en su territorio.

Un funcionario del país vecino del norte indicó al Financial Times que los líderes analizaron la posibilidad de que México incremente sus compras de gas natural estadounidense, del cual ya depende para aproximadamente tres cuartas partes de su demanda.

Agregó que las conversaciones se centraron en reducir el superávit comercial de México con EE. UU.

La llamada, que tuvo lugar a mediados de septiembre, se produjo dos semanas después de que Estados Unidos tomara el control de una parte de las reservas petroleras de Venezuela y tras años de fuertes restricciones impuestas por el gobierno mexicano a la inversión privada en este sector tan sensible, recordó el medio.