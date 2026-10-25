Presionan por renuncia de Taddei al INE

Senadores y la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) presionan para que en las próximas horas Guadalupe Taddei presente su renuncia como presidenta del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), luego de las investigaciones que realiza la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por probables conflictos de interés, triangulación de recursos y colusión con proveedores.

El dirigente del PRI, Alejandro Moreno, informó que, desde el pasado miércoles 21 de octubre, pidió formalmente, a través de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados que se investigara el caso de la presidenta del INE y las presuntas irregularidades en el manejo de los recursos que han sido señaladas en medios de comunicación.

En ese sentido, el diputado federal, Emilio Suárez Licona, integrante de la citada comisión legislativa y representante del PRI ante el Consejo General del INE, indicó que, en respuesta a ello, la ASF dio a conocer que ya lleva a cabo una investigación ante posibles irregularidades cometidas en el Instituto.

En su intervención en la reunión de la Comisión de Vigilancia de la ASF, Suárez Licona expuso que “la sugerencia y la petición del PRI a esta comisión es que se acuerde formalmente abrir un proceso de revisión y fiscalización de hechos concretos”.

Cabe destacar que “Alito” Moreno se ha confrontado con Taddei y otros consejeros del INE recientemente por la imposición de medidas cautelares por llamar al partido oficial como ‘narcorégimen’, ‘narcopartido’, ‘narcodictadura’, ‘narcogobierno’, ‘narcorpropagandistas’, ‘narcopolíticos’.