Préstamo Feliz enfrenta procesos ante justicia de EE. UU.

Actualmente la Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (Sofom), Préstamos Felices, conocida como Préstamo Feliz, enfrenta por lo menos 11 denuncias en Nuevo León por incumplimientos con inversionistas y acreedores por un monto global superior a los 2 mil 500 millones de pesos (mmdp).

Sin embargo, la sociedad en la que participan Sergio Elizondo, Fernando García Sada y Eduardo García Alanís también enfrenta procesos ante la justicia de Estados Unidos por el mismo caso.

Según una petición presentada el 13 de junio de 2025 por el fondo CRC Liquid Strategies Fund ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, este fondo habría prestado cuatro mil millones de pesos entre 2017 y 2019 a Préstamo Feliz y su empresa relacionada Vales de Felicidad.

Los recursos de este fondo provienen de los ahorros para el retiro de trabajadores públicos como cuerpos de bomberos y policías de distintas entidades de Estados Unidos. El esquema originalmente buscaba obtener intereses o rendimientos a través del pago de créditos que pasaban por un fideicomiso establecido entre CRC y Préstamo Feliz.

Este reclamo ante la justicia norteamericana se suma a los procedimientos presentados en distintas instancias de la justicia mexicana para reclamar que el daño al patrimonio de los ahorradores no quede sin ser compensado.