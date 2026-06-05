Presume gobierno agilización de visas y canchas

A siete días de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la coordinadora de los Trabajos del Gobierno Federal para el Mundial 2026, Gabriela Cuevas Barrón, aseguró que México ha cumplido con los compromisos asumidos ante la FIFA y destacó los avances en materia migratoria, infraestructura deportiva y proyectos sociales vinculados al torneo.

Durante su participación en la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Cuevas afirmó que el país llega preparado a la justa mundialista.

“Como bien lo comentó nuestra presidenta, estamos a solo siete días de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA. A estas horas, en siete días ya estaremos viendo gente yendo hacia el estadio. Hemos trabajado en dos ejes fundamentales: la Copa Mundial de la FIFA 2026 y el Mundial Social México 2026. Y en estos dos ejes, el equipo del gobierno de México ha metido muchos goles”, expresó.

La funcionaria sostuvo que el Gobierno Federal cumplió con las condiciones establecidas por la FIFA, incluso después de renegociar algunos compromisos.

Administración federal impulsó mejoras

En materia de visas y movilidad internacional, destacó que se realizaron recorridos y simulacros en los principales aeropuertos del país para mejorar los procesos de ingreso de visitantes y delegaciones.

Cuevas destacó que la administración federal impulsó mejoras en la expedición de visas tanto para participantes del torneo como para turistas.

Entre las acciones implementadas mencionó la visa electrónica para ciudadanos brasileños y el sistema migratorio biométrico que opera para más de 40 nacionalidades.

Respecto al denominado Mundial Social México 2026, informó que el gobierno y las entidades federativas avanzan en la rehabilitación y construcción de espacios deportivos comunitarios.

“Comprometimos un total de 4 mil 208 canchas. Hay quienes tienen sus dudas, no tienen por qué tenerlas”, afirmó.

Detalló que mil 200 canchas son desarrolladas directamente por el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), con apoyo de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), mediante una inversión de dos mil millones de pesos.