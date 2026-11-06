Presume Johnson seguridad en frontera EE. UU.-México

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, presumió “la frontera más segura en la historia de EU” bajo la administración del presidente estadounidense Donald Trump.

A través de sus redes sociales, el funcionario estadounidense informó que las detenciones en la frontera suroeste han bajado un 95 % en los últimos 12 meses, “alcanzando mínimos históricos”.

Expuso que septiembre marcó 17 meses consecutivos con cero liberaciones de migrantes ilegales en comunidades de Estados Unidos.

“A través de nuestros esfuerzos en la misión diplomático de los Estados Unidos en México, estamos desarticulando redes criminales, evitando cruces peligrosos y salvando vidas”, aseveró.

“No nos detendremos. Nuestra frontera seguirá siendo segura y permanecerá cerrada a la migración ilegal y al tráfico de drogas, armas y personas”, agregó.

Reiteró que la frontera está cerrada a la migración ilegal y al tráfico de armas, drogas y personas.

En otro mensaje y con una imagen del mandatario federal estadounidense, la Embajada de EU en México advirtió que tras las elecciones intermedias “no cambian las leyes migratorias”.