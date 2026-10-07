Presume Marath Baruch Bolaños primavera laboral

El secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños López, aseguró que México vive una “primavera laboral”, que ha mejorado la vida de millones de mexicanas y mexicanos, afirmación que fue rechazada por diputadas y diputados de oposición.

Durante su comparecencia ante el Pleno de la Cámara de Diputados, con motivo del análisis del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo que mientras en el período neoliberal el salario creció 1.7 % en promedio, se perdió el poder adquisitivo en 75 %, y la pobreza creció 7.3 %, “con la cuarta transformación cambió la realidad del país”.

Programa JCF

El titular de la STPS destacó el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que sostuvo, “abre una puerta al mundo laboral para jóvenes que no estudian y no tienen un empleo”.

Detalló que desde el año 2019 más de 3.6 millones de jóvenes han sido beneficiados con una inversión histórica superior a 177 mil millones de pesos, y aseveró que siete de cada 10 jóvenes egresados del programa cuentan ya con algún empleo u ocupación productiva.

Diputados del PRI y del PAN rechazaron lo anterior. La diputada albiazul, Genoveva Huerta, aseguró que la Secretaría del Trabajo “no está cumpliendo con sus metas”.

En respuesta, Marath Bolaños explicó que, en el año 2009, la informalidad alcanzó 61 por ciento de la población y además se propició el outsourcing.

En respuesta, el secretario calificó de “hipócrita” criticar que los programas laborales son insuficientes: “Vienen y nos reclaman que los incrementos no son suficientes, pues creo que se muerden la lengua porque no les corresponde una posición moral como la están intentando señalar”.