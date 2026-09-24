Presumen apoyo en captura de Don Flaco en México

La Agencia Antidrogas (DEA) de Estados Unidos presumió el apoyo que brindó a las autoridades mexicanas para la captura, el martes, de José Ángel Rivera Zazueta, alias “Don Flaco”, señalado como operador financiero de precursores químicos de China a México.

“Los datos compartidos por la DEA ayudaron a las autoridades mexicanas a detener a José Ángel ‘N’, uno de los objetivos de mayor prioridad de la DEA”, dijo la agencia en una declaración en X.

Señaló a “Don Flaco” como “presunto coordinador y operador financiero del tráfico de precursores químicos desde China hacia México y Estados Unidos”.

La DEA afirmó que “seguirá colaborando con sus socios internacionales para desarticular las redes de sustancias químicas, dinero y delincuencia que alimentan la producción de drogas sintéticas”.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, señaló que se trató de una operación conjunta de la Fiscalía General de la República, con la Agencia de Investigación Criminal y “con intercambio de información” con el FBI de Estados Unidos y la DEA. “Don Flaco” fue detenido en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.