Presumen detención de 26 miembros de cárteles

El Departamento estadounidense de Justicia presumió este lunes que, en su primer año de gobierno, la administración del presidente Donald Trump detuvo a 26 miembros de cárteles mexicanos de la droga.

En una publicación en redes sociales, el Departamento de Justicia calificó de “histórica” la segunda administración Trump y resaltó la detención de 93 miembros de organizaciones terroristas extranjeras.

En una de sus primeras acciones de gobierno, Trump designó organizaciones terroristas extranjeras a seis cárteles mexicanos de la droga, además de otros grupos criminales.

Los miembros de estas organizaciones detenidas en Estados Unidos enfrentan ahora cargos por narcoterrorismo, incluyendo mexicanos que han sido entregados por el gobierno de México.