Presumen salida de empresas de México por aranceles

El presidente Donald Trump celebró este lunes la salida de plantas de “Méjijo”, gracias a los aranceles que ha impuesto.

“Durante años vimos cómo las empresas movían su producción a ‘Méjijo’”, dijo Donald Trump en un mitin en Milford, Michigan.

“Méjijo”, repitió el presidente, para luego contar cómo llegó a esa pronunciación. “Hay una presidenta muy agradable de México, ya lo saben, habla muy bien y lo llama Méjijo”.

Explicó que, al hablar con un grupo de personas, les dijo: “Vamos a detener todos los negocios que van a ‘Méjijo’. ¿Y saben qué? No tenían idea de qué hablaba”.

Trump defendió que, gracias a sus aranceles, las empresas han regresado a Estados Unidos.

“Estamos construyendo más fábricas de automóviles y más plantas que en ningún otro momento de la historia de nuestro país”. El mandatario estadounidense se vanaglorió de que “he hecho más por ustedes que sus padres”.

Antes del mitin, Trump visitó una planta de General Motors en Milford, Detroit.

Trump celebró los planes de GM de expandir la producción nacional en los próximos años y se declaró un presidente que “por fin” defiende a los trabajadores de la industria automotriz.

Después de realizar un recorrido por vehículos de GM de diferentes épocas, en algunos de los cuales se sentó, Trump afirmó que los aranceles han ayudado a la compañía.

Posibilidad de retomar acuerdo con Irán

En otro tema, mandatario estadounidense afirmó que “existe la posibilidad de llegar a un acuerdo con Irán” por el conflicto en Medio Oriente.

“Tengo mucho tiempo”, dijo, cuando se le preguntó cuánto podría durar su paciencia con Irán. Agregó que hay coloquios en curso.

“Estamos manteniendo conversaciones productivas con Irán; veremos qué sucede. Hay muchas probabilidades de que surja algo concreto de ello”, sostuvo Trump mientras hablaba con los periodistas a bordo del Air Force One que lo traslada a Michigan.