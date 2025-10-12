Presuntamente Leyla fue asesinada por sus amigas

Leyla Monserrat de 15 años de edad habría sido privada de la vida por dos amigas, de 13 y 15 años de edad. Ambas mujeres están detenidas.

Colectivos de búsqueda de personas tenían activa una ficha para su localización desde el 25 de septiembre y fue desactivada el 1 de octubre cuando su cuerpo fue localizado sin vida.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora informó que esclareció el feminicidio de la menor de identidad reservada de iniciales L. M. L. B. de 15 años de edad, ocurrido el pasado 25 de septiembre en el ejido El Desierto, municipio de General Plutarco Elías Calles.

De acuerdo con el dictamen forense, la adolescente fue privada de la vida por asfixia mecánica.

Las investigaciones permitieron establecer la probable participación de dos adolescentes mujeres de 13 y 15 años de edad, respectivamente.

Cotejo de huellas

En un primer momento la investigación estuvo dirigida a un adulto de nombre Martín “N”, alias “El Kalusha” y/o “Minimi”, localizado sin vida días después lo que se logró identificar pericialmente mediante el cotejo de huellas dactilares.

Posteriormente, mediante nuevos y contundentes datos de prueba aportados a la carpeta de investigación, se pudo establecer la participación directa de las dos menores de edad en el ilícito referido.

Durante un cateo en el domicilio donde ocurrieron los hechos, personal de la AMIC, con apoyo de Defensa y Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), localizó el cuerpo de la víctima e importantes indicios materiales que permitieron confirmar la mecánica del hecho y la participación de las involucradas.

El caso fue judicializado ante la autoridad competente conforme al Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.