Presunto comando amenaza a director del penal de Kobén

En redes sociales y WhatsApp, un presunto comando lanzó un mensaje contra Luis Alberto Calvo Luviano, director del penal de San Francisco de Kobén, a quien acusan de brindar protección a dos internos señalados por actos de extorsión.

La circulación de las imágenes ha generado un clima de tensión, pues se trata de un mensaje con lenguaje violento y con la intención de intimidar a las instituciones de seguridad del estado.

En las imágenes se observa a varios hombres con vestimenta táctica, encapuchados y fuertemente armados, quienes portan armas largas, así como granadas de fragmentación.

Los individuos afirmaron estar instalados en la capital del estado de Campeche y advierten que están dispuestos a “todo”.

El mensaje no solo apunta al director del penal, sino también a policías y custodios, a quienes exige decidir entre proteger a los internos acusados o a sus propias familias.

Tras la denuncia de Calva Luciano, la FGE confirmó que ya investiga la autenticidad de las imágenes del grupo armado.