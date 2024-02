Presunto financiamiento ilícito a campaña, cerrado

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, afirmó que la investigación de la DEA sobre el presunto financiamiento del crimen organizado a la campaña electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador en 2006, es “caso cerrado” para el gobierno del presidente Joe Biden.

En entrevista al término de su reunión con los integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, el diplomático respondió de manera lacónica al ser cuestionado sobre el tema.

-¿Para su país el caso del presunto financiamiento a la campaña del presidente López Obrador ya es caso cerrado?, esta investigación de la DEA que se publicó en un reportaje.

-Caso cerrado, respondió.

Ante los reclamos de senadores de Morena sobre el supuesto financiamiento de Estados Unidos a la ultraderecha en México, el embajador Ken Salazar aseguró que no interviene en política mexicana ni votará en las elecciones del 2 junio.

Durante una reunión con la Comisión de Trabajo y Previsión del Senado, que encabeza Napoleón Gómez Urrutia, la senadora morenista, Lucía Trasviña, le planteó al diplomático una petición y una advertencia:

“Apóyenos, porque no queremos la ultraderecha que venga y nos enfrente con difamaciones y calumnias, y no queremos que grupos de Estados Unidos sean los financieros de la ultraderecha, que fueron los protectores del crimen organizado”.

Ken Salazar le aclaró que “yo, como el embajador de los Estados Unidos, no me meto en la política de México. Yo no voy a votar en esta elección, pero importantísimo que tengamos el diálogo y la fuerte relación como lo hemos tenido con el presidente Andrés Manuel López Obrador”.