Presuntos nexos criminales, línea en muerte de edil

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el alcalde de Temoac, Valentín Lavín Romero, asesinado en una oficina cercana al Palacio Municipal, se encontraba bajo investigación por presuntos vínculos con células delictivas que operan en la región oriente de Morelos.

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Cuernavaca, el funcionario federal calificó el crimen como “lamentable” y expresó la solidaridad del Gobierno de México con la familia del edil y con los habitantes del municipio.

“Las instituciones del Gabinete de Seguridad han establecido una coordinación estrecha con la Fiscalía General del Estado de Morelos para contribuir al esclarecimiento de estos hechos y detener a los responsables”, señaló.

De acuerdo con la Fiscalía estatal, Lavín Romero fue asesinado por dos hombres que ingresaron al inmueble con cascos de motociclista, se dirigieron directamente al lugar donde se encontraba, le dispararon a quemarropa y posteriormente huyeron.

Relacionado con homicidios

Además, reveló que el presidente municipal estaba siendo investigado por posibles nexos con las células criminales conocidas como Los Aparicio y Los Huazulco, relacionadas con delitos de alto impacto como secuestro, extorsión, narcomenudeo y homicidio en distintos municipios de la región oriente de Morelos.

“Estos antecedentes son valorados con la Fiscalía como parte de las investigaciones”, indicó.

Harfuch recordó que dentro de esas indagatorias ya habían sido detenidos familiares del alcalde, entre ellos su suegra, Andrea “N”, identificada por la Fiscalía como probable operadora de una de las estructuras criminales, así como su suegro.

El secretario también señaló que Lavín Romero había sufrido una agresión en enero de este año, hecho que originó trabajos de investigación por parte de las autoridades.

Pese al asesinato del edil, García Harfuch aseguró que las operaciones para combatir a los generadores de violencia en Morelos continuarán sin interrupciones.

Al ser cuestionado sobre cuántas personas estarían involucradas en el asesinato del activista en 2019, el titular de la SSPC comentó que “la línea de investigación, específicamente de esos homicidios, la lleva la Fiscalía local”.

Caso periodista Alejandro Leyva

En el caso del asesinato del periodista Alejandro Leyva en Oaxaca, Omar García Harfuch dijo que ya lo atrajo la Fiscalía General de la República (FGR).

También se informó que la Secretaría de Gobernación (Segob) tendrá una reunión con la familia del periodista asesinado.

UIF ya había denunciado a personas sancionadas

En otro tema, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana informó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ya había presentado denuncias contra las personas y empresas que fueron sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Luego de que el gobierno estadounidense anunciara sanciones contra 39 personas físicas y 16 personas morales relacionadas con la estructura financiera y familiar del CJNG, el funcionario señaló que existió coordinación entre las autoridades de ambos países.