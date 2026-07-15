Presupuesto de Profepa cae 43.2 % desde 2018

El presupuesto de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ha caído de forma constante desde 2018, según cifras del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). Ajustado a la inflación, el recorte representa un descenso en términos reales de 43.2 %.

Anaíd Velasco, gerente de Política Pública del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), explicó que la reducción presupuestal afecta la capacidad de la dependencia para vigilar las condiciones de los Predios o Instalaciones que Manejan Vida Silvestre (PIMVS).

Uno de estos espacios, cuya inspección corresponde a la Profepa, fue del que escapó el tigre “Kenzo”, quien murió el pasado 2 de julio. El felino formaba parte de las instalaciones de Animal Experience México, ubicadas en la comunidad de San Bernardo Tlamimilolpan.

Según la versión oficial, un veterinario encargado de interceptar al animal disparó un dardo tranquilizante, pero como estos tardan minutos en surtir efecto, el tigre se abalanzó contra él. Un elemento de seguridad disparó su arma de fuego para defender la integridad del equipo; el animal murió durante su traslado a un centro médico.

Profepa clausuró Animal Experience de forma temporal tras detectar irregularidades en su plan de manejo y recuperó a otros ejemplares que se encontraban ahí, entre ellos jaguares y un oso negro.

Tras el incidente, activistas y profesionales como la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (AZCARM) cuestionaron el operativo.