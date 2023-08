Presupuesto del PJF está excedido: AMLO

Luego de que el pasado lunes la ministra presidenta de la Suprema Corte (SCJN), Norma Lucía Piña, advirtiera de una asfixia al Poder Judicial a través del recorte de recursos y justificara la petición presupuestal de 84 mil 774 millones de pesos para el próximo año, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a la ministra de “mucho cinismo” y de violar la Constitución.

Aseguró que el presupuesto del Poder Judicial está excedido y “no les hace falta, tienen de más”.

En conferencia de prensa y a pregunta expresa, el mandatario federal acusó que los ministros de la Corte ganan más que el presidente de la República, violando así la Constitución con argucias y “legalidades”, señalándolos de tener un fideicomiso de cerca 25 mil millones de pesos para financiar “sus excesos”.

“Ya es mucho el cinismo de los ministros de la Corte, no quiero generalizar, pero de la mayoría y en este caso de la presidenta, por eso son predecibles. Aunque la Constitución establece que ningún servidor público puede ganar más que el presidente, ellos ganan más que el presidente, violan la Constitución con argucias y legalidades”.

Cuestiona equipo de 50 abogados del ministro Luis María Aguilar

Así también, cuestionó que el ministro Luis María Aguilar Morales tiene un equipo de 50 abogados, y en ocho meses no ha podido resolver el caso de un gran contribuyente que no quiere pagar impuestos por 25 mil millones de pesos.

“¿Tanto tiempo? ¿Qué cuesta mucho trabajo analizar el caso y resolver? Porque la gente debe saber que no es nada más el ministro, cada uno de ellos tiene, no sé, como 10 proyectistas, ¿cuántos elementos tiene un ministro de apoyos? Dicen que como 50, ¿cómo no van a poder resolver sobre un proyecto en ocho meses? Esta raro, ¿verdad?”, cuestionó.

Defenderemos el presupuesto: legisladores del PRI

Por lo anterior, los coordinadores del PRI en el Senado y la Cámara de Diputados, Manuel Añorve y Rubén Moreira, respectivamente, garantizaron que defenderán el presupuesto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para 2024, por lo que el bloque opositor dará la batalla en San Lázaro.

Rubén Moreira anunció que la alianza “Va por México” presentará un documento denominado “Alternativas al presupuesto”, en el que propone fortalecer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y con ello evitar que se vean afectadas sus partidas presupuestales.