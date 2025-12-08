Prevalece el miedo tras coche bomba en Coahuayana

“Después de ese cimbronazo ya nada volverá a ser igual, a pesar de que ahorita es el lugar con más seguridad por tanto militar, marino, Guardia Nacional y (policías) estatales”, suelta Higinio, un vecino de Coahuayana, donde el sábado estalló un coche bomba.

El miedo de los pobladores de este municipio de la región Sierra-Costa de Michoacán es grande, al saber que dos sujetos estaban dentro del vehículo cargado con explosivos que estalló.

Los informes indican que los atacantes ingresaron a Michoacán a las 7:30 horas, por la carretera 200, Colima-Lázaro Cárdenas, con cuatro sujetos más que viajaban en otros dos vehículos, todos provenientes de Tecomán, Colima.

Al llegar al puente de Coahuayana, justo donde se dividen los estados de Michoacán y Colima, los sujetos detuvieron los vehículos por varios minutos.

De acuerdo con imágenes en poder de las autoridades, en ese punto los criminales descendieron de los vehículos, uno de los cuales —camioneta tipo Suburban— traía ya preparada la carga de explosivos.

Minutos antes de las 12 horas, el estruendo hizo temblar la tierra, estalló el coche bomba afuera de la base de la Policía Comunitaria, frente a la presidencia municipal.

“En ese momento me dio mucho coraje e impotencia. Al principio pensé que era un dronazo a la presidencia o a la base (de la Policía); corrí hacia donde se había escuchado y cuando llego la sorpresa es que no era un dron, fue un coche bomba”, narra, Evangelina Contreras Ceja, habitante de Coahuayana.

Ella es una de las centenas de mujeres que han sido desplazadas por la violencia en otros municipios de la entidad y que se refugiaron en Coahuayana.

En el lugar también hay seis vehículos siniestrados, a los que se suman las viviendas, comercios y más automóviles y camionetas de 200 metros alrededor, alcanzados por la onda expansiva.

Apuntan a El Yogur

Autoridades regionales de seguridad señalan como responsable del ataque al Cártel Jalisco Nueva Generación, liderado en esta región por Abraham Jesús Amador Cano, alias El Yogur.

“Pero quien dio la orden directa fue Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho”, dice una fuente consultada.

El Yogur es el líder regional de esa organización criminal en todo el vértice que hacen los estados de Michoacán, Jalisco y Colima.

Abraham Jesús Amador ha encabezado ataques a las poblaciones de Coahuayana, como a localidades de Aquila y ha perpetrado ofensivas contra personal militar, de Marina y la Guardia Nacional.

Además, es quien se ha adjudicado desaparición, de activistas indígenas. Ahora, es el principal sospechoso del ataque con coche bomba, sobre la avenida Rayón, donde ayer se realizaban las actuaciones periciales.