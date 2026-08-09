Prevé EE. UU. Destinar mil mdd a Colombia

Estados Unidos anunció que, en coordinación con el Congreso, tiene previsto destinar mil millones de dólares (mmdd) en asistencia como parte de un nuevo paquete de seguridad para Colombia, en una de las primeras señales concretas del giro que Washington espera imprimir a la relación bilateral con el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella.

El anuncio fue hecho por el Departamento de Estado, con motivo de la posesión presidencial de De la Espriella, a la que Estados Unidos envió una delegación encabezada por el fiscal general interino, Todd Blanche.

“Como pilar fundamental de esta alianza renovada, Estados Unidos, en colaboración con el Congreso tiene previsto anunciar una ayuda de mil millones de dólares como parte de un paquete de seguridad para apoyar a la administración del presidente de la Espriella en el logro de nuestros objetivos comunes”, se lee en el comunicado.

Van por “revitalizar” la relación

Según Washington, la delegación y el nuevo paquete de asistencia demuestran el compromiso de la administración de Donald Trump con “revitalizar” la relación entre Estados Unidos y Colombia y profundizar la cooperación en materia de seguridad y economía.

El documento señala que Estados Unidos trabajará con el Congreso para concretar el paquete, por lo que los recursos aún no están aprobados.

La nueva agenda contempla fortalecer las fuerzas de seguridad colombianas mediante tecnología estadounidense, mejorar la interoperabilidad entre ambos países y desarrollar operaciones coordinadas contra organizaciones terroristas y criminales transnacionales.

También plantea “expandir significativamente” las operaciones de erradicación de coca y de interdicción de cocaína, además de perseguir a quienes financian a estas organizaciones mediante el congelamiento de activos y procesos judiciales.

Estados Unidos también respaldará los esfuerzos de Colombia para recuperar la presencia estatal en territorios controlados por grupos armados y plantea una mayor coordinación para frenar los flujos de migración irregular.

Una nueva agenda económica

El plan de Washington también contempla profundizar los vínculos económicos con Colombia.

Incluso, propone crear un mecanismo llamado Diálogo Bilateral de Prosperidad, con el que se buscará trabajar en la estabilidad económica, el sector energético y las inversiones en minerales críticos.

También busca conectar pequeñas y medianas empresas colombianas con compradores estadounidenses y cadenas de suministro, además de promover inversiones para modernizar la infraestructura digital, portuaria y energética.