Prevé Salazar freno de acciones del ICE contra migrantes

Ken Salazar, exembajador de Estados Unidos en México, celebró las elecciones intermedias en su país y el triunfo demócrata en estados clave como Texas con Gina Hinojosa y en California con Xavier Becerra, así como la llegada del cantante Bobby Pulido al congreso estadounidense.

“Es un día de triunfo, de alegría. Los triunfos tienen que venir con resultados hacia los pueblos, tanto como de Estados Unidos y el mundo, pero aquí América del Norte. Espero que el gobierno de México, pero el pueblo de México, importantísimo, apoye los cambios que queremos nosotros seguir luchando (...). Es el momento de oportunidad que tenemos en este día por las elecciones que ocurrieron en Estados Unidos”, declaró.

Al expresar su esperanza y optimismo, en conferencia de prensa virtual en la Librería Miguel Ángel Porrúa, Salazar señaló que es un momento urgente de crear una alianza de América del Norte para llegar a un diálogo. Además, confió en que habrá cambios en la política migratoria de Donald Trump que ha perseguido a personas migrantes mediante el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE en inglés).

Ken Salazar confía en buena negociación del T-MEC

Sobre el T-MEC, el diplomático reconoció que ha sido “muy difícil” la negociación con Trump y auguró un acuerdo “hasta mejor”.

“Me parece que vamos a tener un T-MEC sí, y ojalá que sea un T-MEC hasta mejor porque los pueblos de Estados Unidos y México y Canadá lo merecen”, declaró.

Apuesta por una seguridad compartida con México

Cuestionado por El Universal en cómo podría fortalecerse la seguridad en ambos lados de la frontera con el triunfo de los demócratas, el exembajador de Estados Unidos señaló que aún en su país hay crisis por fentanilo y en México mueren por las armas que llegan de territorio estadounidense.

“El propósito es que se tiene que hacer una seguridad compartida (...). Sin seguridad no hay prosperidad, eso lo conozco muy bien de la parte de vista de empresas estadounidenses que quieren invertir en México, pero a veces no ponen la inversión ahí porque hay temas de seguridad (…)”, dijo al señalar que debe haber respeto a la soberanía.