Prevén aprobar Ley de Extorsión la próxima semana

Noviembre 12 del 2025

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Adán Augusto López Hernández, informó que la minuta por la que se expide la nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión enviada por la Cámara de Diputados tendrá modificaciones y se prevé que sea aprobada en comisiones y en el pleno hasta el próximo martes.

Explicó que ya se definió una ruta para el trámite legislativo y se está trabajando para hacer ajustes, porque “la extorsión es el delito más sensible que enfrentamos los mexicanos y que hay que revisar a profundidad, hay que revisar jurisprudencias o criterios de la Corte preestablecidos, sobre todo lo que se refiere a las agravantes”.

