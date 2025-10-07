Prevén cerrar el año con 302 mil casas construidas

El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, informó que al cierre de este año la institución habrá concluido 302 mil 171 viviendas, lo que representa el 25 % de la meta de un millón 200 mil hogares que se busca edificar durante la actual administración.

Romero Oropeza detalló que en 25 estados del país ya se arrancaron proyectos que suman 110 mil viviendas en proceso de construcción, mientras que otras 200 mil 600 se encuentran contratadas y en etapa de desarrollo.

En el caso de Tamaulipas, puntualizó que se construirán 43 mil 600 viviendas, la mayoría ya contratadas. Explicó que tras firmar los contratos, los desarrolladores cuentan con un periodo de 30 a 45 días para entregar los proyectos ejecutivos, y una vez validados por el instituto, inicia la urbanización con drenaje, agua, energía eléctrica, calles y banquetas.

Romero Oropeza destacó que este mes Infonavit comenzará la entrega de viviendas en 11 estados, entre ellos Tabasco, Tamaulipas, Oaxaca, Morelos, Nuevo León, Quintana Roo, Yucatán y Zacatecas. En noviembre, se sumarán nueve entidades más, incluyendo Michoacán, Veracruz, Chiapas y Sonora.