Preve´n dar recursos a 5 mil mujeres artesanas

Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el Gobierno de México, a través de Financiera para el Bienestar (Finabien), anunció que del 15 al 19 de diciembre iniciará la dispersión de recursos del programa Crédito a la Palabra ApoyArte en la región purépecha, con el objetivo de respaldar a cerca de cinco mil personas de más de 50 comunidades en los municipios de Pátzcuaro, Uruapan y Cherán.

La entrega de estos créditos a la palabra, con tasa de interés cero, está dirigida principalmente a mujeres artesanas indígenas, consideradas un pilar para la estabilidad social y el desarrollo económico de las comunidades.

De acuerdo con Finabien, el empoderamiento económico femenino es clave para avanzar en la construcción de paz y justicia social en la entidad.

El esquema ApoyArte fue diseñado para: facilitar que las emprendedoras desarrollen y formalicen sus actividades productivas; Impulsar el valor de sus artesanías y del trabajo manual que distingue a la región purépecha y acompañar el apoyo financiero con capacitación constante para fortalecer la operación y sostenibilidad de sus negocios.