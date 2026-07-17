Prevén desaparición de Usicamm: Cepeda

Al destacar los logros que ha obtenido el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) por la vía del diálogo, como representante legal y legítimo de los trabajadores de la educación, su secretario general, Alfonso Cepeda Salas, reconoció a los buenos maestros que “una vez más, comprometidos con sus alumnos, concluyeron el ciclo escolar con profesionalismo y entrega”.

Durante una reunión con la estructura sindical de las secciones 9 y 10 en la Ciudad de México, Cepeda Salas resaltó que la interlocución permanente del SNTE con el Gobierno Federal y las autoridades educativas ha permitido fortalecer la representación sindical y recuperar espacios de participación en la toma de decisiones que impactan directamente en la vida laboral del magisterio.

En ese contexto, subrayó el reconocimiento expresado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a la legitimidad y jerarquía institucional del SNTE como titular de las relaciones colectivas de trabajo y único representante legal de los trabajadores de la educación.

Construcción de nuevo mecanismo

El dirigente magisterial destacó que uno de los principales objetivos del sindicato es contribuir a la construcción de un nuevo mecanismo que sustituya a la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm), atendiendo una de las demandas más sentidas del gremio.

Subrayó que en agosto próximo el Gobierno Federal iniciará la consulta nacional para recoger las propuestas del magisterio y construir un modelo más transparente, equitativo y respetuoso de los derechos laborales y profesionales del sector educativo.

“No tenemos ninguna duda de que, en el próximo periodo ordinario de sesiones de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, desaparece la nefasta Usicamm”, aseguró.