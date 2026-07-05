Prevén en Yucatán mayor impulso a energías limpias

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Yucatán, Felipe Alberto Canul Moguel, señaló que el sector mantiene un crecimiento por encima de la media nacional y en que el segundo semestre del año será más dinámico, impulsado por inversiones en vivienda, infraestructura y proyectos de energías renovables.

Indicó que el estado continúa atrayendo inversiones tanto del sector público como de la iniciativa privada.

En el tema de la construcción y el crecimiento estamos por encima de la media nacional.

Señaló que en la actualidad existen proyectos en diversos sectores, entre ellos vivienda, desarrollos inmobiliarios, edificios verticales, carreteras y parques industriales, lo que mantiene activo al sector constructor.

Sin embargo, subrayó que uno de los rubros con mayor potencial para los próximos meses será el desarrollo de proyectos sustentables.

Canul Moguel consideró que estas inversiones fortalecerán la capacidad energética del estado y acompañarán el crecimiento urbano con infraestructura más sustentable.

Aseguró que uno de los principales factores que mantiene el interés de los inversionistas es el clima de seguridad que ofrece Yucatán.

Respecto al desarrollo de nuevos proyectos, sobre todo en la costa, llamó a respetar la planeación y evitar construcciones sin la infraestructura necesaria.

El líder de la CMIC indicó que, antes de seguir expandiendo la infraestructura del estado, también es necesario modernizar la existente para responder al crecimiento que registra Yucatán.