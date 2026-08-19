Prevén endeudamiento de 26 bdp al cierre de sexenio

En la antesala de la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027, el coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, dijo que a su partido le preocupa el nivel de endeudamiento del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Explicó que si se mantiene el promedio de los años anteriores, al cierre del sexenio actual, el endeudamiento podría ser de alrededor de 26 billones de pesos.

“Al cierre de este año va a llegar, como ustedes saben, a los 20 billones de pesos. Cuando cierre este año. Y es muy probable que llegue a los 26 billones cuando cierre el sexenio. Porque están endeudando alrededor de 0.5 billones. Por lo tanto, vamos a tener un problema económico al cierre del sexenio”, comentó Moreira.

Dijo que también es preocupante el centralismo del PEF porque otorga pocos recursos a los estados y los municipios, y la mayor parte para el gobierno federal.