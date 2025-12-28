Prevén fin de semana con frío, viento y lluvias

Este sábado y domingo, el frente frío 24, una vaguada polar y el aporte de humedad de un río atmosférico, generarán condiciones invernales con bajas temperaturas, rachas de viento y lluvias en país, además de probabilidad de nieve o aguanieve en áreas montañosas.

De acuerdo con el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se prevé en las próximas horas caída de nieve o aguanieve en sierras de Baja California, Chihuahua, Durango y Sonora. En el centro del país, la circulación ciclónica en niveles medios y la humedad del Pacífico mantendrán esa probabilidad en las cimas del Pico de Orizaba, Cofre de Perote, Popocatépetl, Iztaccíhuatl y el Nevado de Toluca.

En el golfo de México, un canal de baja presión y una vaguada en altura provocarán lluvias fuertes en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo. La afluencia de aire húmedo también activará chubascos en el occidente, centro y sur, con lluvias puntuales fuertes en Guerrero.