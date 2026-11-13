Prevén más colonias en santuarios de la monarca

Se inició la cuenta regresiva para la mariposa monarca, faltan ocho días para que los santuarios en Michoacán abran sus puertas a visitantes nacionales y extranjeros, el próximo 20 de noviembre, para iniciar la temporada de avistamiento, que concluirá el 31 de marzo de 2027.

A los bosques de oyamel y pino del oriente de Michoacán llegan miles de ejemplares que, tras recorrer más de cuatro mil kilómetros desde Canadá, encuentran refugio para pasar el invierno.

El gobernador del Estado, Alfredo Ramírez, expresó que durante estos cuatro meses, visitantes tendrán la oportunidad de observar de cerca las colonias de estas mariposas, tras su travesía de más de cuatro mil kilómetros desde Canadá para pasar el invierno en tierras mexicanas.

Este año, las proyecciones apuntan a que las colonias cubrirán una superficie de bosque mayor a la registrada en el ciclo 2025-2026.