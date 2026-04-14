Prevén que kilo de tortillas suba hasta cuatro pesos

El anuncio de que habrá un incremento en los precios de la harina de maíz podría implicar un aumento del kilo de tortilla entre dos y cuatro pesos, dijo el presidente del Consejo Nacional de la Tortilla (CNT), Homero López García.

Comentó que Maseca oficializó que el próximo 15 de abril habrá un aumento de 450 pesos por tonelada, lo que significa un incremento de 25 centavos por kilo. Minsa no va a aumentar los precios, raro porque antes era la que primero los subía, dijo a El Universal.

Expuso que “desde hace tres meses a la fecha ha habido ajustes en el gas, en el flete, en el papel grado alimenticio, refacciones y demás, pero lo más costoso es que tenemos gasolinas que se han incrementado en los últimos días hasta tres pesos y cuesta más la movilidad”.

Por otra parte, una de las grandes desventajas para las tortillerías está en la competencia desleal, en tortillerías informales que no pagan impuestos, tampoco seguro social ni tienen licencias de operación (uso de suelo, Cofepris, Protección Civil), no pagan la luz; en otras palabras, “evaden obligaciones”.