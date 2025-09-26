Prevén recorte de presupuestos a INE, Poder Judicial y TEPJF

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, adelantó que prevén un recorte a los presupuestos del Poder Judicial, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y el Instituto Nacional Electoral (INE).

Al Poder Judicial se le aprobaron 70 mil 983 millones de pesos para 2025, y solicitó 14 mil 976 millones más para el próximo año; sin embargo, Monreal señaló que no serán aprobados.

En el caso del INE, el propio instituto solicitó 4 mil millones de pesos menos del presupuesto que le fue aprobado para 2025, que fue de 27 mil millones de pesos; no obstante, Morena todavía buscará reducirlo.

“El Instituto Nacional Electoral, que no tiene elecciones, vamos a revisarlo porque yo estimo que va a irse a la baja. El INE porque no hay elecciones, no hay elección del Poder Judicial, no hay elección de diputados, no hay elección de senadores”, explicó.

En el caso del Tribunal Electoral, este solicitó 260 millones de pesos más para 2026, pero tampoco se los otorgarán, aseguró Monreal, para este año tuvo un presupuesto de 3 mil 749 millones de pesos.

“Otro es el Tribunal Electoral porque tampoco tiene una carga de trabajo pesado el año próximo. Yo creo que el tribunal electoral va a ir a la baja, es decir, incluso debería ser menos de eso, porque no tienen carga de trabajo para el próximo año”, manifestó.